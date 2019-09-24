Haberler » Güncel » Haber

Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, sabit hatlardan örgütsel iletişim kurdukları gerekçesi ile haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 37'si yakalandıBaşsavcılıktan yapılan açıklamada, Kara...

24.09.2019 21:06Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, sabit hatlardan örgütsel iletişim kurdukları gerekçesi ile haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 37'si yakalandı
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ soruşturması kapsamında, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 48'i halen aktif çalışan 50 astsubay rütbesinde asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden 37'si Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Başsavcı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:27 "Neslican Tay sembol bir isim"
22:25 Şehit teğmenin cenazesi için feryat ettiler
22:25 Karen Fırtınası'nı bekleyen Porto Riko 6.1'lik deprem ve 108 artçı ile sallandı
22:25 ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına teyakkuz çağrısı
22:24 Ardahan'da doyumsuz gün batımı böyle görüntülendi
22:23 Kanser hastası Nida'ya "Ahbap" ziyareti
22:20 Karabük'te ağaçtan düşen kişi öldü