Kara Kuvvetleri Komutanlığında Fetö Operasyonu: 51 Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, Kara Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 3'ü sivil, 48'i asker olmak üzere 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Asker şüphelilerin 43'ünün halen görevde olduğu bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün mahrem imamlarıyla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, 1'i yarbay, 5'i binbaşı, 7'si yüzbaşı, 35'i üsteğmen ve 3'ü mahrem imam olmak üzere 51 şüphelinin ismine ulaştı. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğünce devam ederken, gözaltına alınan asker şüphelilerin 43'ünün halen görevde olduğu öğrenildi. - ANKARA
26 Kasım 2018 Pazartesi 09:54