Haberler » Güncel » Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ soruşturması - Haber

Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ soruşturması

Ankara merkezli 22 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32'si muvazzaf 36 asker ile 1 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

26.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:30Kara Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ soruşturması
merkezli 22 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32'si muvazzaf 36 asker ile 1 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 36 şüpheli ve 1 mahrem imam hakkında soruşturma başlatıldı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 2'si yüzbaşı olmak üzere tamamı subay rütbesindeki şüphelilerden 4'ünün daha önce ihraç edildiği, 32'sinin ise hala aktif görevde olduğu bildirildi.
Bu askerlerle irtibatlı olduğu 1 mahrem imamın da arasında bulunduğu şüphelileri yakalamak için 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri şüphelilerden 24'ünü gözaltına aldı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:30 "Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor"
12:30 Son Dakika: Erdoğan'dan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasına yanıt: Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal bir genel başkan olamaz
12:29 Hakkari şehit annesi, yollarının yapılmasını istedi
12:29 Gaziantep kendi yetiştirdiği su kabaklarını süs eşyasına dönüştürüyor
12:29 Osmaniye tandır kuyusundan kaçak sigara çıktı
12:10 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
11:56 Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak
11:34 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
08:41 Külliye iddiasıyla gündeme gelen Rahmi Turan köşe yazısıyla özür diledi: Türkiye'nin gündemi­ni bu kadar meşgul ettiğim için üzgünüm
07:19 Gürcistan'da güvenlik güçleri, parlamentoyu kuşatan protestoculara müdahale etti
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 12:31:45