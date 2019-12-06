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Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ operasyonunda 47 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında 30'u aktif görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

06.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:05Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ operasyonunda 47 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığında 30'u aktif görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiklerinin tespit edildiği belirtildi. FETÖ ile irtibatları tespit edilen, 30'u aktif görevde olmak üzere astsubay rütbesindeki 47 askeri personel hakkında Ankara merkezli 21 ilde gözaltı kararı verildiği ifade edildi. Eş zamanlı yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 35 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
(Abdullah Sarica/İHA)

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Kaynak: İHA

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