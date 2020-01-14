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Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 31 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4'ü muvazzaf 27 astsubay ile 4 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

14.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:12Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 31 gözaltı kararı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4'ü muvazzaf 27 astsubay ile 4 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgüt üyeleriyle ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatları oldukları gerekçesiyle, 4 muvazzaf ve 23 eski astsubay ile 4 sivil mahrem sorumlu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara merkezli 10 ilde başlatılan operasyonda şüphelilerden 22'si yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürülüyor.

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Kaynak: AA

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