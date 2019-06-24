24.06.2019 10:23
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Kara Kuvvetleri'nde FETÖ soruşturması: 32 gözaltı kararı

Kara Kuvvetleri

ANKARA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatları tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 30 asker ile 2 'sivil imam' hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatları tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 30 asker ile 2 'sivil imam' hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen soruşturma kapsamında; Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı şüphelilerin, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edildi. Bunun üzerine 2 albay, 9 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen, 2 'mahrem imam' olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenledi. Büyük bölümü gözaltına alınan şüphelilerden 17'sinin hala aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma kapsamında idari işlem uygulandığı belirtildi.


- Ankara
Kaynak: DHA
Ankara , Güncel

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