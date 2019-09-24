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Kara Kuvvetlerinde görevli 50 şahsa sabit numaralarla iletişim kurdukları sebebiyle gözaltı

Kara Kuvvetleri'ndeki FETÖ soruşturmasında, sabit hatlardan örgütsel iletişim kurdukları tespit edilen 50 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

24.09.2019 09:08

Güncel

Kaynak: AA


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