24.06.2019 10:21
Haberler » Güncel » Haber

Kara Kuvvetlerinde FETÖ soruşturması: 32 gözaltı kararı

Kara Kuvvetlerinde FETÖ soruşturması: 32 gözaltı kararı

ANKARA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatları tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 30 asker ile 2 'sivil imam' hakkında gözaltı kararı verildi.


ANKARA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatları tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 30 asker ile 2 'sivil imam' hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen soruşturma kapsamında; Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı şüphelilerin, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edildi. Bunun üzerine, 2 albay, 9 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen, 2 'mahrem imam' olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenledi. Büyük bölümü gözaltına alınan şüphelilerden 17'sinin hala aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma kapsamında idari işlem uygulandığı belirtildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA
Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
11:35 Samsun'daki sağanağın ardından
11:34 10 yıldır bağımlılık tedavisi gören çift bebek sahibi oldu, dünyaları değişti
11:34 İspanya'da camiye saldırı
11:34 İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
11:33 Mumcu'ya Büyükşehir dokunuşu
11:33 İzmit'te yabani ot için günde 4 ton ilaç kullanılıyor
11:33 Bursa Büyükşehir'in gelecek stratejisi hazırlanıyor