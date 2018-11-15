Kara Rağmen Nemrut'a Çıktılar

15 Kasım 2018 Perşembe 18:41



15 Kasım 2018 Perşembe 18:41

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na kar yağdı.Milli Park Alanı olarak koruma altında bulunan ve eşsiz heykellerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliğiyle, dünyada "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı'nda kar yağışı sürüyor.Nemrut'un zirvesindeki heykelleri beyazlar içerisinde görmek isteyen turistler, kar engeline rağmen zor da olsa yaklaşık 800 metre zirveye yürüyerek hedeflerine ulaştı.Zirvenin yakınlarına kadar araçlarla gelen ve daha sonra zirveye doğru tırmanan yerli turist kafilesi, kara rağmen yukarı çıkıp zirvedeki heykelleri gördü.Heykellere hayran kalan turistler, yorgunluklarını çektikleri fotoğraflarla unuttu.Yerli turistlerden Ahmet Yılmaz, kar yağışına rağmen heykellerin önünde fotoğraf çektiklerini belirterek, "Yaklaşık 800 metre zirveye yürüdük. Amacımıza ulaştık. Kar altında Nemrut'un ayrı bir gizemi var." diye konuştu.İl Kültür Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, bu yıl Nemrut Dağı'na yerli ve yabancı 110 bine yakın ziyaretçi geldiğini belirterek, "Hala gelmeye devam ediyorlar." şeklinde konuştu.