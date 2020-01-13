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Kara saplanan ambulans, iş makinesiyle çekildi

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, hasta taşınan ambulans, kara saplandı.

13.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:38Kara saplanan ambulans, iş makinesiyle çekildi

SİVAS'ın ilçesinde, hasta taşınan ambulans, kara saplandı. Bölgeye getirilen iş makinesiyle ambulans, saplandığı yerden çıkarıldı.

İlçe merkezine 55 kilometre uzaklıktaki köyünde rahatsızlanan kadın için bu sabah sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bunun üzerine 112 Acil Servis ekibi, bölgeye ambulansla sevk edildi. Köye ulaşan sağlık görevlileri, hastayı alarak, dönüşe geçti; ancak ambulans, köy yolunda kayıp, kara saplandı. Bunun üzerine ekipler, İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nü arayarak, yardım istedi. Hemen harekete geçen ekipler, iş makineleri ile bölgeye ulaştı. Kara saplanan ambulans, zincirle iş makinesine bağlanarak, kurtarıldı. Hastaneye ulaştırılan hastanın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Suşehri, Kale, Güncel

Kaynak: DHA

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