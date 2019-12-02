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Kara saplanan ampute futbol takımı otobüsünü AFAD kurtardı

Erzincan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kara saplanan ampute futbol takım sporcularını taşıyan otobüsü AFAD ve güvenlik güçleri kurtardı.

02.12.2019 01:52 | Son Güncelleme: 02.12.2019 02:26Kara saplanan ampute futbol takımı otobüsünü AFAD kurtardı
'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kara saplanan ampute futbol takım sporcularını taşıyan otobüsü AFAD ve güvenlik güçleri kurtardı.
Kayseri'deki müsabakadan dönen sporcuları taşıyan 61 AJ 571 plakalı Trabzon Gençlik ve Müdürlüğüne otobüs, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Refahiye ilçesi Akarsu mevkisinde kara saplandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Sporcuların mahsur kaldığı bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, karayolları ekiplerinin de yardımıyla 1 saatlik çalışmanın ardından otobüsü kurtardı.
Otobüsteki 20 sporcu, güvenlik kuvvetlerinin eşliğinde Erzincan merkezine getirildi.

Erzincan, Futbol, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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