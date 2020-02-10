Haberler » Güncel » Kara saplanan iş makinesini off-road aracı kurtardı - Haber

Kara saplanan iş makinesini off-road aracı kurtardı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yapan iş makinesi kara saplanınca imdadına off-road aracı yetişti.

10.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:08Kara saplanan iş makinesini off-road aracı kurtardı
'nin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yapan iş makinesi kara saplanınca imdadına off-road aracı yetişti.

Bölgede son günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok köy ve mahalle yollarına ulaşım sağlanamazken, yol açma çalışmaları sürüyor. Kar yağışının bitmesiyle beraber yol açma çalışmalarına hız verildi. Ardeşen ilçesine bağlı Pirinçlik köyünde meydana gelen olayda ise yol açma çalışmasını yürüten iş makinesi kara saplanarak bulunduğu yerden çıkamadı. Tonlarca ağırlıktaki iş makinesinin imdadına ise off-road aracı yetişti. Off-road tutkunu olan Mustafa Akcanca, aracıyla kepçeyi karda saplandığı yerden çıkardı. - RİZE

Ardeşen, Rize, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:07  Şaziye İvegin Üner kimdir? Şaziye İvegin Üner kaç yaşında, nereli?
14:50  Elif Gören kimdir? Survivor Elif Gören kaç yaşında, nereli?
14:44  Mert Öcal kimdir? Mert Öcal nereli, kaç yaşında?
14:02  UKOME açılımı nedir? UKOME ne iş yapar?
12:13  Müslüm filmi konusu nedir? Müslüm oyuncuları ve Müslüm özeti!
10.02.2020 15:23:23