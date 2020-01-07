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Kara saplanan okul servisinin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

Malatya'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan ve ilkokul müdürü ile öğretmenlerini taşıyan servis minibüsünün yardımına karla mücadele ekipleri yetişti.

07.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:23 Kara saplanan okul servisinin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti
'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan ve ilkokul müdürü ile öğretmenlerini taşıyan servis minibüsünün yardımına karla mücadele ekipleri yetişti.

Malatya'nın Yeşilyunt ilçesi Şehit Şükrü Ulutaş İlköğretim Okulu Müdürü Hayrettin Öztürk ve okul öğretmenlerinin içerisinde bulunduğu servis aracı, Porga Mahallesi'nde yoğun kar yağışı, tipi ve çığ nedeniyle yolda mahsur kaldı. Okul müdürü ve öğretmenlerin ihbarı üzerine Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yol tamamen kardan temizlenerek, kara saplanan servis aracı kurtarıldı.

Hem kar temizleme hem de yolda kalanları kurtarmaya yönelik çalışmalar için ekiplerin hazır olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Malatya'nın özellikle yüksek kesimlerde daha fazla etkili olan kar yağışıyla birlikte araç ve yaya trafiğini güvenli ve akıcı hale getirmek adına ekiplerimiz büyük bir özveri ve gayretle çalışıyorlar. İlçe sınırlarımızda bulunan Porga Mahallemize ulaşımı sağlayan kara yolunda sabah saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi ile birlikte oluşan çığ düşmesi sonucunda yolun kapandığı, Şehit Şükrü Ulutaş İlköğretim Okulu Müdürü Hayrettin Öztürk ile öğretmenlerimizi taşıyan servisin kara saplandığı ve mahsur kaldıkları yönünde ekiplerimize bilgi ulaştı. 'Süper Kahramanlar' adını verdiğimiz ekiplerimiz ise hemen olay yerine intikal ettiler. Yapılan çalışmalar neticesinde kara saplanan servis yerinden çıkartılırken, daha sonra ise yol trafiğe açıldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda sağlıklı ve güvenli bir şekilde görev yerlerine ulaşan okul müdürümüz ve öğretmenlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlçemizin bütün bölgelerinde gece gündüz demeden, kar-kış demeden, yorgunluk nedir bilmeden çalışan süper kahramanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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