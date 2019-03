Kara Tren, Gaziray'a Dönüştü

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, demiryolu ulaşımı ile ilgili projeler hakkında yaptığı açıklamada. "Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan' türküsünü söylemişiz yıllardır, kara treni bile çalıştıramamışız. İki yıl önce Gaziray Banliyo Hattı Projesi'ne başladık, kara treni Gaziray'a dönüştürdük. Gaziray'la kent merkezini, Organize Sanayi Bölgesi'ni ve Küçük Sanayi Bölgesi'ni birbirine bağlıyoruz" dedi.31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine yönelik çalışmalar kapsamında Gazikent'te vatandaşlarla bir araya gelen Şahin, bitirilen ve yapımı devam eden projeleri anlattı. Başkan, çamur, çukur ve çöp siyaseti yapanlara karşı proje üreten siyaset anlayışının temsilcisi olacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Gaziantep, bizim sigortamız, o şehir her şeyin en iyisini hak ediyor. Ne istiyorsanız başımın üzerindedir' dediğini hatırlatan başkan Şahin, yeni dönemde kent içi ulaşımı rahatlatacak önemli projeleri hayata geçireceklerini söyledi."Ulaşım bir refah seviyesidir"Gaziray Banliyo Hattı projesinin yapımına iki yıl önce başlandığını anımsatan başkan Fatma Şahin, "Gaziantep Ulaşım Ana Planı (GUAP) kapsamında hazırlanan Gaziray projesiyle, kent merkezi, 6 adet Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Bölgeleri birbirine bağlıyoruz. Yıllardır, 'demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan' türküsünü söylemişiz, kara treni bile çalıştıramamışız. Bu bir medeniyet göstergesidir. Memleketinizi ne kadar demir ağlarla örerseniz, o kadar medeniyete yakınlaşırsınız, bu bir refah seviyesidir, şu an Mevcut 25 kilometrelik banliyo hattı yenilenecek, 16 adet istasyon oluşturulacak. Kara tren hattımız, Oduncular Sitesinden başlıyor, Mezarlıktan geçiyoruz, Zeugma Müzesi, Hastaneler ve Oteller Bölgesinden 5 kilometre yerin altına iniyoruz. Neden. Çünkü bunu yapmazsak şehri ikiye bölüyoruz. Nereden çıkıyoruz? Adliyeden çıkıyoruz. Oradan stadyum, beylerbeyi, Dülük ve Organize Sanayi Bölgesi. 5 kilometrenin üzerine Gaziray Parkı yapıyoruz. 40 metre derinliğinde 5 kilometre uzunluğundaki hattı, cennete dönüştürüyoruz. 'Çocuk dostu kent, genç dostu kent, yaşlı dostu kent, kadın dostu kent olacağız' dedik, nasıl olacağız lafla olur mu bu? Olmaz, bu işleri bitireceğiz. Herkes burada hayat bulacak, tıpkı Fıstık Park gibi, İstasyon Park gibi, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi gibi. Her şeyi bitti, altyapıyı devlet yapıyor üst yapıyı yeşil dokuyla buluşturacağız. GASKİ altyapı için 500 milyon hibe buldu, kim kime karşılıksız bir kuruş para verir? Altyapı bitti bu memlekette. Öncelikle altyapıyı güçlendireceksin" ifadelerini kullandı."En güzel işimiz metro olacak"En güzel projelerinin metro olacağını vurgulayan Şahin, "Gaziantep'e metro geliyor. Avrupa bunu tam 200 yıl önce yapmış. Türkiye'de sadece Ankara ve İstanbul'da var, Konya daha yeni başladı, biz uygulama projesini bitirdik. İspanyollarla çalıştık. Gar aktarma merkeziyle metroya giriyoruz. Buradan millet bahçesinin altından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 55 metre, Düztepe'den 50 metre, Kahveli Pınar'dan 33 metre, Yeşilvadi'den 22 metre alta iniyoruz. Şehrin ortasından, Şehir Hastanesi'ne metroyla tam 15 dakikada gideceğiz, 15 dakika sonra şehrin öbür ucundasınız. Bunu başarmamız lazım, ama çok büyük devlet yatırımı bu. Normal hafif raylı sistemi değil, çocuklarımız, torunlarımız ve yarınlarımız için bir derdim, bir sevdam var. Bunu yapmam için elimin güçlü olması lazım. Sadece uygulama projesinin Büyükşehir'e maliyeti, 15 milyon TL. Hepsi bitti, artık temel atma noktasına geldik. Metro en güzel işimiz olacak. Hep başkalarının metrosuna bakarak büyüdük, kendi hikayemizi yazacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP