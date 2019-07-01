01.07.2019 11:34
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Kara ve Havacılık Okulu'nda inşaat halindeki binada yangın

Kara ve Havacılık Okulu'nda inşaat halindeki binada yangınISPARTA - Isparta'daki Kara ve Havacılık Okul Komutanlığı'nda yapımı devam eden askeri binalarda henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı.

Kara ve Havacılık Okulu'nda İnşaat halindeki binada yangın
ISPARTA - Isparta 'daki Kara ve Havacılık Okul Komutanlığı'nda yapımı devam eden askeri binalarda henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Henüz inşaat halinde ve boş olduğu öğrenilen binalarda yangın söndürme çalışmaları devam ederken, söndürme çalışmalarına havadan helikopterle su sıkma desteği de veriliyor.
Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 10.00 sıralarında Isparta'nın Keçiborlu ilçesi sınırlarında kalan Kara ve Havacılık Okul Komutanlığı bünyesinde bulunan inşaat halindeki binalarda meydana geldi.
Henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde inşaat halindeki binanın çatı kısmında yangın çıktı.
Durumun haber verilmesiyle birlikte bölgeye Keçiborlu, Isparta il merkezi ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının büyümesi üzerine bölgede helikopterle havadan su sıkma ve söndürme desteği de verildi.
Can kaybı bulunmadığı öğrenilen yangın söndürme çalışmaları halen devam ediyor.Kara ve Havacılık Okulu'nda inşaat halindeki binada yangın
Kaynak: İHA
havacılık , ısparta , yangın , inşaat , 3. Sayfa

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