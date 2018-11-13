Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Yalova- İzmit
devlet yolunun Sanayi Köprülü
Kavşağı'nda yapılacak çalışmalar sebebiyle ana yol trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştirilecek.
Konya- Aksaray
yolunun 60-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Beşikdüzü- Şalpazarı
il yolunun 5-7. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle 31 Aralık
'a kadar trafik akışına tek şeritten kontrollü izin verilecek.
Seydikemer- Korkuteli
yolunun 24-28. kilometrelerinde, sol kısımda bulunan tünel giriş-çıkışlarının anayola bağlantılarında çalışma yapılıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.
Aydıncık- Silifke
yolunun 0-2, 31-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Yıldızeli- Sivas
devlet yolunun 19-21. kilometrelerinde yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Göksun- Elbistan
yolunun 5-12, 15-22 ve 19-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Nevşehir- Niğde
yolunun 12-14. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
İzmit,Yalova,Aksaray,Köprülü