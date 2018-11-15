15 Kasım 2018, 08:16
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Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerindeki (Turanköy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı diğer taşıma kolundan iki yönlü devam ediyor.

Tekirdağ- İstanbul yolunun Gümüşyaka kesiminde sanat yapıları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Serik- Manavgat yolunun Manavgat şehir geçişi 22-24. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları sürüyor.

Kırıkhan- Reyhanlı devlet yolunun 30-34. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı- Şekerpınar kavşaklarındaki Deri Organize Sanayi mevkisinde araç üst geçidi orta ayak imalatları çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım üç şeritten (emniyet şeridine aktarılarak) sağlanıyor.

Yozgat- Kırıkkale yolunun Yozgat şehir geçişi 40-42. kilometrelerinde yapılacak üstyapı ve yaya kaldırımı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Amasya- Turhal devlet yolunun 67-73. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Oltu- Erzurum yolunun 29-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bursa,Ankara,Tekirdağ
15 Kasım 2018 Perşembe 08:16