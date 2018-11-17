Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu
'nun Kaynaşlı
Kavşağı-Bolu- Düzce
il sınırı 0-12. kilometreleri ile Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-11. kilometrelerinde köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yürütülüyor. Bu kesimlerde otoyolun İstanbul- Ankara
istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor ve Abant Kavşağı'ndan tekrar Anadolu Otoyolu'na katılım gerçekleştiriliyor.
Malatya- Elazığ
yolunun 76. kilometresindeki Kömürhan Köprüsü ve tünel çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.
Amasya- Turhal
devlet yolunun 67-73. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kayseri- Sivas
yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli gitmeleri gerekiyor.
Yozgat- Kırıkkale
yolunun 40-42. kilometrelerinde (Yozgat şehir geçişi) yürütülen üstyapı ve yaya kaldırımı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ankara- Konya
yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçit çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle söz konusu kesimde bölünmüş yolun Ankara-Konya istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı servis yoluna yönlendiriliyor.
Ilgaz-Tosya- Kargı
devlet yolunun 22-24. kilometrelerinde devam eden Tosya- Yapraklı Köprülü
Kavşağı çalışmaları nedeniyle Tosya-Yapraklı ve Yapraklı-Tosya geçişleri trafiğe kapatıldı. Tosya'ya dönüş yapacak sürücülerin Tosya- İskilip
Kavşağı'nı, Yapraklı'ya gidecek sürücülerin Yazıçam mevkisinde bulunan kavşağı kullanmaları gerekiyor.
Aydıncık- Silifke
yolunun 0-2, 31-32, 32-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Düzce,Yapraklı,Ankara,Tosya
17 Kasım 2018 Cumartesi 08:48