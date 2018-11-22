Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu
'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul- Ankara
istikameti (Bolu
Dağı Tüneli Ankara yönü) ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze
kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılıyor. Araçlar, Çayırova
Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Gebze gişelerden tekrar otoyola geçiş yapıyor.
Trabzon- Gümüşhane
yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.
Balıkesir- Bursa
yolunun 5-7. kilometrelerinde, Gebze-Orhangazi- İzmir
Otoyolu inşaatı kapsamında Susurluk
Kavşağı Alt Geçit Köprüsü yapımı çalışmaları nedeniyle iki yönde birer şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.
Gaziantep-Nizip- Birecik
yolunun 34-37. kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişlerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.
Zonguldak-Devrek- Mengen
yolunun 62-64. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Ankara istikametinde ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından, Zonguldak istikametinde ise kavşak kolundan gerçekleştiriliyor.
Eskişehir-Ankara il sınırı- Polatlı
yolunun 3-5. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşıma Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Konya- Seydişehir
yolunun 12-74., Kangal-Alacahan- Hekimhan
yolunun 15-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor.
Silifke- Mersin
yolunun 22-24. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İstanbul,Gebze,Ankara
22 Kasım 2018 Perşembe 08:27