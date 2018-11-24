24 Kasım 2018, 08:42
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Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul- Ankara istikameti (Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü) ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı, Kaynaşlı kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek, Abant kavşağından tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları kesiminde 8-9. kilometrelerinde Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatılarak, bu gişeyi kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Tokat- Sivas devlet yolunun 16-18. kilometrelerinde gerçekleştirilen yapım çalışmaları nedeniyle geçişler banket tarafındaki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 3. kilometresinde (Turanköy kavşağı- Yenişehir ayrımı) heyelan ıslahı çalışmalarına başlanacak. Turanköy-Yenişehir ayrımının Ankara gidiş istikametindeki 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa- İnegöl yolundan sağlanacak.

Giresun- Espiye ayrımı- Dereli yolunun 7-13 ve 15-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Of-Çaykara- Bayburt yolunun 24-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Silifke- Mersin yolunun 22-24. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Gaziantep-Nizip- Birecik yolunun 34-37. kilometrelerinde bulunan Nizip ve Birecik geçişlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kangal-Alacahan- Hekimhan yolunun 15-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 62-64. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından, Zonguldak istikameti ise kavşak kolundan sağlanıyor. Bolu,Gölyaka,Ankara
24 Kasım 2018 Cumartesi 08:42