Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu
'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul- Ankara
istikameti (Bolu
Dağı Tüneli Ankara yönü) ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı, Kaynaşlı kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek, Abant kavşağından tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları kesiminde 8-9. kilometrelerinde Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka
) trafiğe kapatılarak, bu gişeyi kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.
Tokat- Sivas
devlet yolunun 16-18. kilometrelerinde gerçekleştirilen yapım çalışmaları nedeniyle geçişler banket tarafındaki şeritten kontrollü sağlanıyor. Bursa
Çevre Otoyolu'nun 3. kilometresinde (Turanköy kavşağı- Yenişehir
ayrımı) heyelan ıslahı çalışmalarına başlanacak. Turanköy-Yenişehir ayrımının Ankara gidiş istikametindeki 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa- İnegöl
yolundan sağlanacak.
Giresun- Espiye
ayrımı- Dereli
yolunun 7-13 ve 15-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Of-Çaykara- Bayburt
yolunun 24-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Silifke- Mersin
yolunun 22-24. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Gaziantep-Nizip- Birecik
yolunun 34-37. kilometrelerinde bulunan Nizip ve Birecik geçişlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kangal-Alacahan- Hekimhan
yolunun 15-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Zonguldak-Devrek- Mengen
yolunun 62-64. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından, Zonguldak istikameti ise kavşak kolundan sağlanıyor.
Bolu,Gölyaka,Ankara
24 Kasım 2018 Cumartesi 08:42