Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu
'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul- Ankara
(Bolu
Dağı Tüneli Ankara yönü) istikameti trafiğe kapatılarak, araçlar Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor ve Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometreleri Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka
) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.
İzmir- Aydın
Otoyolu'nda, Işıkkent gişe alanının bin 300 metre ilerisinde Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Aydın-İzmir yönündeki trafik diğer yöne aktarılarak, 1,5 kilometrelik kesimde ulaşıma gidiş-geliş olarak izin veriliyor.
Trabzon- Gümüşhane
devlet yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım belirli kesimlerde servis yolundan sağlanıyor.
Ankara- Konya
yolunun 1-2. kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle, bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik yan yola yönlendiriliyor.
Burdur- Antalya
devlet yolunun 0-4. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım Burdur-Antalya şeridinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Düzce,Kaynaşlı,Ankara
25 Kasım 2018 Pazar 09:30