Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu
'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarındaki köprü çalışması nedeniyle İstanbul- Ankara
(Bolu
Dağı Tüneli Ankara yönü) istikameti trafiğe kapatıldı. Bu nedenle Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilen araçlar, Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştiriyor.
TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze
kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatılıyor. Bu kesimde trafik akışı Çayırova
Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşaklarında yer alan Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka
) trafiğe kapatılarak, ulaşım Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden devam ediyor.
Kırıkkale- Kırşehir
yolunun 28. kilometresindeki Keskin
üst geçidi kiriş onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde servis yollarından kontrollü sağlanıyor.
Pozantı- Tarsus
yolunun 49-50. kilometrelerindeki (Tarsus Çamtepe Kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) otoyol bağlantı kavşağında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Burdur- Antalya
yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Beyşehir- Seydişehir
yolunun 0-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Ankara,İstanbul,Kaynaşlı