Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa
Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı- Yenişehir
ayrımı yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmalarına başlanacak. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara
'ya gidiş istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılacak. Ulaşım, Bursa- İnegöl
yolundan gerçekleştirilecek.
Bartın- Karabük
il sınırı-Safranbolu- Araç
yolunun 32-34. kilometrelerinde üstyapı ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldı. Ulaşım bölünmüş yolun diğer istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Manavgat- Akseki
ayrımı-Başlar- İbradı
yolunun 0-3. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.
Konya- Aksaray
yolunun 60-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Pozantı- Tarsus
yolunun 49-50. kilometrelerindeki (Tarsus Çamtepe Kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) otoyol bağlantı kavşağında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Tosya-Osmancık- Merzifon
devlet yolunun 32-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
İzmir- Manisa
yolunun 13. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli'nde elektro mekanik çalışmalar nedeniyle günün belli saatlerinde ulaşım gidiş-geliş olarak tek şeritten sağlanıyor.
Elazığ- Bingöl
yolunun 63-69. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları nedeniyle trafik tek yönlü gerçekleştiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Trabzon- Gümüşhane
devlet yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle belirli kesimlerde trafik servis yoluna yönlendiriliyor.
Karabük,Yenişehir,Safranbolu
28 Kasım 2018 Çarşamba 08:33