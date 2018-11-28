28 Kasım 2018, 08:33
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Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı- Yenişehir ayrımı yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmalarına başlanacak. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara'ya gidiş istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılacak. Ulaşım, Bursa- İnegöl yolundan gerçekleştirilecek.

Bartın- Karabük il sınırı-Safranbolu- Araç yolunun 32-34. kilometrelerinde üstyapı ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldı. Ulaşım bölünmüş yolun diğer istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Manavgat- Akseki ayrımı-Başlar- İbradı yolunun 0-3. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Konya- Aksaray yolunun 60-72. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Pozantı- Tarsus yolunun 49-50. kilometrelerindeki (Tarsus Çamtepe Kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) otoyol bağlantı kavşağında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tosya-Osmancık- Merzifon devlet yolunun 32-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İzmir- Manisa yolunun 13. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli'nde elektro mekanik çalışmalar nedeniyle günün belli saatlerinde ulaşım gidiş-geliş olarak tek şeritten sağlanıyor.

Elazığ- Bingöl yolunun 63-69. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları nedeniyle trafik tek yönlü gerçekleştiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon- Gümüşhane devlet yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle belirli kesimlerde trafik servis yoluna yönlendiriliyor. Karabük,Yenişehir,Safranbolu
28 Kasım 2018 Çarşamba 08:33