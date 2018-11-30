Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu
'nun Düzce- Kaynaşlı
kavşakları 8-9. kilometreleri Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka
) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.
Adapazarı- Karasu
yolunun Topça Kavşağı'nda köprülü kavşak inşaatı yapılıyor. Bu nedenle yol trafiğe kapatıldığından sürücülerin alternatif güzergahları kullanması gerekiyor.
Gökova-Köyceğiz- Ortaca
yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.
Kars- Digor
yolunun 40-68. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yollarından devam ediyor.
Silifke- Mersin
yolunun 22-24, Kırıkhan- Reyhanlı
yolunun 36-39. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ünye- Fatsa
devlet yolunun 28-30. kilometrelerinde (Dolunay Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı taşıt trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Beyşehir- Isparta
yolunun 24-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kaynaşlı,Düzce,Gölyaka