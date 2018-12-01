01 Aralık 2018, 09:07
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Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarındaki köprü genleşme derzi değişim çalışmaları sebebiyle İstanbul- Ankara (Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü) istikameti ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım yapılıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında TEM Otoyolu Kınalı Kavşağı alanında köprü yapım çalışmaları nedeniyle her iki yön 1 Aralık saat 22.00 itibarıyla 8 saat süreyle taşıt trafiğine kapatılacak. Ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacak.

İstanbul-Gebze- İzmit devlet yolunun Eskihisar Yalova Feribot İskelesi ayrımında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle güney yol trafiğe kapatıldığından ulaşım İstanbul istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun tek şeridinden gerçekleştiriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerinde devam eden köprü yapım çalışması nedeniyle yolun bu kesiminde Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Göksun- Elbistan yolunun 5-24. kilometrelerinde bazı kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Kırıkkale yolu Yozgat şehir geçişi 39-45. kilometrelerinde tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Niksar- Reşadiye devlet yolunun 34-35 kilometrelerinde (Büşürüm Kavşağı) yürütülen kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Tatvan- Van devlet yolunun (Van Bölge Hastanesi önü) 64-66. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmalarından dolayı ulaşıma yan yollardan çift yönlü izin veriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 52-54. kilometrelerindeki köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım Trabzon-Beşikdüzü istikametinde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Bolu,Kırıkkale,Ankara,İstanbul
01 Aralık 2018 Cumartesi 09:07