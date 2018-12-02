Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı
kavşağı- Şekerpınar
kavşağı arasındaki Deri Organize Sanayii mevkisinde araç üst geçidi orta ayak imalatları çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım üç şeritten sağlanıyor. Bursa
Çevre Otoyolu'nun Turanköy kavşağı- Yenişehir
ayrımı yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle 14 Nisan'a kadar Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara
istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa- İnegöl
yolundan yapılacak. Anadolu Otoyolu
'nun Kaynaşlı
kavşağı-Abant kavşağı arasında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara Bolu
Dağı Tüneli Ankara yönü istikameti trafiğe kapatıldı. Burada ulaşım Kaynaşlı kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek Abant kavşağından tekrar otoyola katılım sağlanıyor.
Korkuteli- Elmalı
yolunun 10-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.
Bartın- Karabük
il sınırı-Safranbolu- Araç
yolunun 32-34. kilometrelerinde üst yapı ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak yapılıyor.
Kaman-Hirfanlı- Şereflikoçhisar
yolunun 0-3. kilometrelerinde sanat yapısı ve üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Soma- Kırkağaç
yolunun 8-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.
Trabzon-Maçka- Torul
yolunun 44-45. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle 31 Aralık
'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.
Gaziantep-Nizip- Birecik
yolunun Nizip ve Birecik geçişlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor.
Konya-Karapınar- Ereğli
yolunun Karapınar şehir geçişinde alt geçit köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
02 Aralık 2018 Pazar 09:12