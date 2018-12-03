Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu
'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 7 Aralık
'a kadar otoyolun İstanbul- Ankara
yönü (Bolu
Dağı Tüneli Ankara istikameti) ulaşıma kapalı olacak. Sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştiriyor.
Bartın- Karabük
sınırı-Safranbolu- Araç
yolunun 32-34. kilometrelerinde üstyapı ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Malazgirt- Patnos
devlet yolunun 0-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Selçuk- Aydın
sınırı yolunun 26-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle tırmanma şeridi araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
İzmir- Manisa
yolunun 13. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli'nde elektro mekanik çalışmalar nedeniyle günün belli saatlerinde trafik gidiş ve geliş olarak tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Adapazarı- Karasu
yolunun Topça Kavşağı'nda yapımı süren çalışmalar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
Van- Gürpınar
ayrımı- Güzelsu
devlet yolunun 20-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşıma sol şeritten gidiş-geliş olarak izin veriliyor.
Kars- Digor
yolunun 40-68. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yollarından sağlanıyor.
Gaziantep-Nizip- Birecik
yolunun Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Konya- Seydişehir
yolunun 12-74. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bartın,Karabük,Safranbolu,Araç
03 Aralık 2018 Pazartesi 08:33