03 Aralık 2018, 08:33
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Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 7 Aralık'a kadar otoyolun İstanbul- Ankara yönü (Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti) ulaşıma kapalı olacak. Sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştiriyor.

Bartın- Karabük sınırı-Safranbolu- Araç yolunun 32-34. kilometrelerinde üstyapı ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Malazgirt- Patnos devlet yolunun 0-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Selçuk- Aydın sınırı yolunun 26-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle tırmanma şeridi araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

İzmir- Manisa yolunun 13. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli'nde elektro mekanik çalışmalar nedeniyle günün belli saatlerinde trafik gidiş ve geliş olarak tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Adapazarı- Karasu yolunun Topça Kavşağı'nda yapımı süren çalışmalar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Van- Gürpınar ayrımı- Güzelsu devlet yolunun 20-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşıma sol şeritten gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Kars- Digor yolunun 40-68. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yollarından sağlanıyor.

Gaziantep-Nizip- Birecik yolunun Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya- Seydişehir yolunun 12-74. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bartın,Karabük,Safranbolu,Araç
03 Aralık 2018 Pazartesi 08:33