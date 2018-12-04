Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu
'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 7 Aralık
'a kadar otoyolun İstanbul- Ankara
yönü (Bolu
Dağı Tüneli Ankara istikameti) ulaşıma kapalı olacak. Sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştiriyor.
İzmir- Manisa
yolunun 13. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli'nde yürütülen elektro mekanik çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde ulaşıma tek şeritten gidiş ve geliş olarak izin veriliyor.
TEM Otoyolu'nun Orhanlı- Şekerpınar
kavşaklarındaki Deri Organize Sanayii mevkisinde araç üst geçidi orta ayak imalatları çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım 3 şeritten devam ediyor.
Tokat- Sivas
devlet yolunun 16-18. kilometrelerindeki çeşitli çalışmalar nedeniyle geçişler banket tarafındaki şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Van- Gürpınar
ayrımı- Güzelsu
devlet yolunun 20-27. kilometrelerinde sağ tarafta yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşım sol şeritten çift yönlü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bursa
Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılacak. Bu nedenle otoyolun Turanköy- Yenişehir
ayrımı Ankara'ya gidiş istikametindeki 3 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Bursa- İnegöl
yoluna yönlendirilecek.
Konya-Karapınar- Ereğli
yolunun Karapınar şehir geçişinde alt geçit köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Ünye- Fatsa
devlet yolunun 28-30. kilometrelerinde (Dolunay Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı taşıt trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü sağlanıyor.
Gökova-Köyceğiz- Ortaca
yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, geçişlere diğer taraftan çift yönlü izin veriliyor.
Bartın- Karabük
sınırı-Safranbolu- Araç
yolunun 32-34. kilometrelerinde üstyapı ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Manisa,Araç,Ankara
04 Aralık 2018 Salı 08:39