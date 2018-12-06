06 Aralık 2018, 08:26
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Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Düzce- Bolu yolunun 24-25. kilometrelerinde (Düzce şehir geçişi) üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Taşköprü-Hanönü- Boyabat yolunun 20-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çivril- Denizli yolunun 40-43. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Konya-Aksaray yolunun 60-72, Anamur- Aydıncık yolunun Aydıncık geçişi 51-54. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Burdur- Antalya devlet yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle geliş şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım gidiş (Burdur-Antalya) şeridinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Karacabey- Susurluk yolunun 16-19. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmalarına başlandı. Bu kesimde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Hanönü,Ankara,Boyabat,Taşköprü
06 Aralık 2018 Perşembe 08:26