Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Manavgat- Akseki
ayrımı-Başlar- İbradı
yolunun 2-6. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması yapılacak. Bu nedenle 10.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.
Kars- Digor
yolunun 40-68. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.
Nazilli- Denizli
ayrımı-Karacasu- Tavas
yolunun 3-39. kilometrelerindeki bordür, kavşak düzenleme ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Selçuk- Aydın
il sınırı yolunun 26-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle tırmanma şeridi araç trafiğine kapatılarak, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
Bartın- Karabük
il sınırı- Safranbolu
yolunun 32-34. kilometrelerindeki üstyapı ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Çerkezköy
devlet yolundaki üstyapı çalışmaları ile Keşan-Gelibolu- Eceabat
devlet yolunun 54-85. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Digor,İbradı,Akseki,Manavgat
08 Aralık 2018 Cumartesi 08:57