Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa
Çevre Otoyolu'nun 3. kilometresinde (Turanköy Kavşağı- Yenişehir
ayrımı) heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara
istikametinde 3 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik Bursa- İnegöl
yoluna yönlendiriliyor.
Balıkesir- Edremit
yolunun 16-17. kilometrelerinde yeni otoyol yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde birer şerit 23 Aralık
'a kadar trafiğe kapalı olacak.
Yozgat- Kırıkkale
yolunun 39-45. kilometrelerinde (Yozgat şehir geçişi) tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Nazilli- Denizli
ayrımı-Karacasu- Tavas
yolunun 3-39. kilometrelerinde bordür, kavşak düzenleme ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Trabzon-Maçka- Torul
yolunun 44-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 31 Aralık'a kadar tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Tokat- Sivas
devlet yolunun 16-18. kilometrelerinde köprü yapımı ve bölünmüş yolda orta refüj fore kazık çalışması nedeniyle geçişler banket tarafındaki şeritten kontrollü devam ediyor.
Adapazarı- Karasu
yolunun Topça Kavşağı'nda köprülü kavşak inşaatı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücülerin alternatif güzergahları kullanması gerekiyor.
Edremit,Yenişehir,Balıkesir
11 Aralık 2018 Salı 08:15