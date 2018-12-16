Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı- Şekerpınar
kavşaklarındaki üst geçit çalışması nedeniyle 2 kilometrelik kesim bugün saat 13.00'e kadar İstanbul- Ankara
yönünde, 22 Aralık
Cumartesi saat 22.00'den 23 Aralık Pazar günü saat 13.00'e kadar Ankara-İstanbul yönünde trafiğe kapatılacak. Ulaşım, diğer istikametlerden 2'şer gidiş ve geliş olarak gerçekleştirilecek.
İzmir- Aydın
Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanı, Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülüyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-Aydın istikametindeki 1,5 kilometrelik bölümünde trafik 18 Ocak 2019'a kadar diğer yöne aktarılarak, ulaşım gidiş-geliş olarak devam edecek. Bursa
Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı- Yenişehir
ayrımı yolu 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımında Ankara istikameti 3 şerit olarak trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Bursa- İnegöl
istikametinden sağlanıyor.
Ankara- Kırıkkale
yolunun 2-3. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı servis yoluna yönlendiriliyor.
Ergani- Diyarbakır
yolunun Devegeçidi mevkisinde, viyadük yapımı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Niğde-Bor yolunun 30-37. kilometrelerinde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Çavdır- Burdur
yolunun 5-21. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Yozgat-Kırıkkale yolunun 39-45. kilometrelerindeki Yozgat şehir geçişinde tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor. Bu nedenle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Trabzon-Maçka- Torul
devlet yolunun 44-45. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle 31 Aralık'a kadar trafik tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.
Nazilli- Denizli
ayrımı-Karacasu- Tavas
yolunun 3-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kırıkkale,Aralık,Ankara
16 Aralık 2018 Pazar 09:39