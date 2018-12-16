16 Aralık 2018, 09:39
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Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı- Şekerpınar kavşaklarındaki üst geçit çalışması nedeniyle 2 kilometrelik kesim bugün saat 13.00'e kadar İstanbul- Ankara yönünde, 22 Aralık Cumartesi saat 22.00'den 23 Aralık Pazar günü saat 13.00'e kadar Ankara-İstanbul yönünde trafiğe kapatılacak. Ulaşım, diğer istikametlerden 2'şer gidiş ve geliş olarak gerçekleştirilecek.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanı, Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülüyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-Aydın istikametindeki 1,5 kilometrelik bölümünde trafik 18 Ocak 2019'a kadar diğer yöne aktarılarak, ulaşım gidiş-geliş olarak devam edecek.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı- Yenişehir ayrımı yolu 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımında Ankara istikameti 3 şerit olarak trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Bursa- İnegöl istikametinden sağlanıyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı servis yoluna yönlendiriliyor.

Ergani- Diyarbakır yolunun Devegeçidi mevkisinde, viyadük yapımı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Niğde-Bor yolunun 30-37. kilometrelerinde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Çavdır- Burdur yolunun 5-21. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Yozgat-Kırıkkale yolunun 39-45. kilometrelerindeki Yozgat şehir geçişinde tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor. Bu nedenle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka- Torul devlet yolunun 44-45. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle 31 Aralık'a kadar trafik tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Nazilli- Denizli ayrımı-Karacasu- Tavas yolunun 3-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kırıkkale,Aralık,Ankara
16 Aralık 2018 Pazar 09:39