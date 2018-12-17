Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Aydın
Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanı, Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülüyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-Aydın istikametindeki 1,5 kilometrelik bölümünde trafik 18 Ocak 2019'a kadar diğer yöne aktarılarak, ulaşım gidiş-geliş olarak devam edecek. Anadolu Otoyolu
'nun Düzce- Kaynaşlı
kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka
) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.
Düzce- Bolu
yolunun 24-25. kilometrelerindeki (Düzce şehir geçişi) üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara- İstanbul
istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.
Anamur-Aydın yolunun Aydıncık
geçişi 51-54. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.
Kayseri- Malatya
yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.
Ünye- Fatsa
devlet yolunun 28-30. kilometrelerinde (Dolunay Kavşağı) yapım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle bölünmüş yolun bir tarafı taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım yolun diğer tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Karacabey- Susurluk
yolunun 16-19. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmalarına başlandı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Düzce- Zonguldak
il sınırı-Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 35-37. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü devam ediyor.
Tatvan- Van
devlet yolunun 64-66. kilometrelerinde (Van Bölge Hastanesi önü) köprülü kavşak yapım çalışmalarından dolayı ulaşım yan yollardan gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
Gölyaka,Kaynaşlı,Aydın,Düzce
17 Aralık 2018 Pazartesi 08:40