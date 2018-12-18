18 Aralık 2018, 08:44
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Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı- Şekerpınar kavşaklarındaki 2 kilometrelik bölümde araç üst geçidi kirişlerinin montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22 Aralık saat 22.00'den 23 Aralık saat 13.00'e kadar otoyolun Ankara- İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.

Yerköy- Kırıkkale yolunun 28-37. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Dumlupınar- Altıntaş yolunun 36-37. kilometrelerindeki heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Düzce- Bolu yolunun 24-25. kilometrelerindeki (Düzce şehir geçişi) üstyapı çalışmaları sebebiyle yolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer yönden çift yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Balıkesir- Edremit yolunun 16-17. kilometrelerindeki otoyol yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde birer şerit trafiğe kapatıldı.

İstanbul-Gebze- İzmit yolunun Topçular Kavşağı'ndaki köprü derz onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ankara- Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle bölünmüş yolun iki yönü de ulaşıma kapatılarak, trafik akışı servis yollarına yönlendiriliyor.

Trabzon- Maçka yolunun 12-27. kilometrelerindeki köprülerde bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Yolda, saat 17.00'ye kadar ulaşıma muhtelif kesimlerde tek şeritten ve kontrollü izin verilecek.

Erzurum- Köprüköy yolunun 7-8. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Silifke- Mersin yolunun 22-24. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Şekerpınar,İstanbul,Ankara
Kaynak: AA