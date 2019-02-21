Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gelibolu- Keşan
devlet yolunun 38-39. kilometreleri (Güneyli mevkisi) Keşan yönünde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Turgutlu- Salihli
yolunun 5-6. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara
istikametinde servis yolundan devam ediyor.
Ermenek- Mut
yolunun Çamlıca
mevkisi heyelandan dolayı ulaşıma kapandı. Bu kesimde trafik servis yoluna yönlendiriliyor.
Ankara- Konya
yolunun 1-2. kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Bandırma- Bursa
yolunun 24-27. kilometrelerinde Kuzey Marmara
Otoyolu çalışmaları sebebiyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.
Kayseri- Malatya
yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.
Zonguldak-Devrek- Mengen
yolunun 62-64. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Ankara istikametinde bölünmüş yolun diğer tarafından, Zonguldak istikametinde ise kavşak kolundan devam ediyor.
Nurdağı- Gaziantep
yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Kars- Kağızman
yolunun 38-40. kilometrelerinde köprü çalışması nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.
Salihli, Gelibolu, Turgutlu, Ankara, Ekonomi
Kaynak: AA