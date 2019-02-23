23 Şubat 2019, 09:19
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Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit - Yalova yolunun Gölcük kesimindeki Yüzbaşılar Köprülü Kavşağında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Soma-Kırkağaç- Akhisar yolunun 31-33 kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 4-5 kilometrelerindeki Bahşılı Köprülü Kavşağında yapım çalışması nedeniyle yolun her iki istikameti de trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12 kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bandırma- Bursa yolunun 24-27 kilometrelerindeki Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Uşak-Gediz- Çavdarhisar yolunun 55-66 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Silifke- Mersin yolunun 22-24 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor. Güncel
Kaynak: AA