25 Şubat 2019, 08:23
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Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı- Yenişehir ayrımı 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara gidiş yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa- İnegöl yolundan gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu- Eceabat yolunun 54-55. kilometrelerinde Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadüğü çalışmaları nedeniyle tek yön trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak devam ediyor.

İstanbul- İzmit yolunun 49. kilometresindeki Şirintepe Mahallesi Ahududu Sokak'ta yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle güney yan yol (Ankara istikameti) 08.00-18.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.

Yerköy- Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerinde çalışmalar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkhan- Reyhanlı yolunun 36-39. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli- Elmalı yolunun 10-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 24-29. kilometrelerinde çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 45. kilometresinde Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle yol aralıklı olarak trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım her iki yöndeki servis yollarından sağlanacak.

Niksar- Reşadiye yolunun 29. kilometresinde (Çakmak mevkisi) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü veriliyor.

Dereli-Şebinkarahisar- Sivas il sınırı yolunun 54-56. kilometrelerinde heyelan tehlikesi nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Gelibolu, Yenişehir, Ankara, Ekonomi
Kaynak: AA