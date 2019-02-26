Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Altınova-Aliağa- İzmir
yolunun 48-50. kilometrelerinde otoyol
yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Ereğli- Adana
yolunun 2-3. kilometrelerinde (Ereğli şehir geçişi Türkmen Kavşağı) alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kayseri- Malatya
yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.
Sinop-Gerze- Yakakent
devlet yolunun 37. kilometresindeki heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle Gerze bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım bağlantı yollarından sağlanıyor.
Amasya- Turhal
devlet yolunun 0-13. kilometrelerinde ulaşım, bölünmüş yol yapımı ve Devlet Su İşleri
tarafından yürütülen açık kazı çalışmaları nedeniyle kontrollü devam ediyor.
Nissibi Köprüsü- Siverek
yolunun 8-32. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Tatvan- Van
devlet yolunun (Van Bölge Hastanesi önü) 64-66. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşıma yan yollardan gidiş-geliş olarak izin veriliyor.
Bandırma- Bursa
yolunun 24-27. kilometrelerinde Kuzey Marmara
Otoyolu çalışmaları sebebiyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
Dalaman- Fethiye
yolunun 9-14. kilometrelerindeki Göcek-1 Tüneli sağ tüpündeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Göcek-2 Tüneli'nin sol tüpünden iki yönlü devam ediyor.
Erzurum-Çat- Karlıova
yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kayseri, Altınova, TEM Otoyolu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA