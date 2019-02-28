Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul- İzmit
yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Dilovası
kesimi) Kuzey Marmara
Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Menemen- Aliağa
yolunun 33-37. kilometrelerindeki (Eski Foça
ve Yeni Foça Kavşağı mevkileri) köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Ankara- Konya
yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.
Doğankent-Torul- Gümüşhane
yolunun 19, 21 ve 23. kilometrelerinde bulunan Kürtün
Kavşağı, Köprübaşı
kesimi ve Torul Tüneli'nde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Mersin- Tarsus
yolunun 3-5. kilometrelerindeki Mersin Limanı Hal Köprülü
Kavşağı'nın yan yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Dumlupınar- Altıntaş
yolunun 36-37. kilometrelerindeki heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Denizkent- Bandırma
yolunun 44-45. kilometrelerindeki yaya alt geçidi çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Nevşehir- Niğde
yolunun 6-10 ve 12-14. kilometrelerindeki üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Sinop-Gerze- Yakakent
yolunun 37. kilometresinde bulunan Gerze-1 Kavşağı bağlantı kolundaki heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle Gerze bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer bağlantı yollarından gerçekleştiriliyor.
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Kaynak: AA