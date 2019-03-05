05 Mart 2019, 08:42
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Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşaklarındaki bağlantı yolu üzerinde yapılan TEM Bağlantı Tüneli doğu tüpünde çalışmalar tamamlandı. Trafik bugünden itibaren tünel içine aktarılacak ve ulaşım 5 Eylül'e kadar 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları başlatıldı. Bu nedenle otoyolun Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma 5 Nisan'a kadar diğer istikametten iki yönlü izin verilecek.

Eskişehir-Ankara il sınırı- Polatlı yolunun 5-8. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı- Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden çift yönlü devam ediyor.

Silivri- Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerindeki (Selimpaşa mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Soma-Kırkağaç- Akhisar yolunun 48-50. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ereğli- Adana yolunun Ereğli şehir geçişi Türkmen Kavşağı 2-3. kilometrelerinde alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Nurdağı- Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Erzurum-Çat- Karlıova yolunun 16-18, Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Isparta- Antalya (Dereboğazı) yolunun 1-5. kilometrelerinde meydana gelen oturma ve çatlaklar nedeniyle gidiş şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım geliş şeridinden iki yönlü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kahramankazan, TEM Otoyolu, Ankara, Güncel
Kaynak: AA