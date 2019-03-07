Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul- İzmit
yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Dilovası
kesimi) Kuzey Marmara
Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bergama- Soma
yolunun 8-10. kilometrelerinde Soma Hastane Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer yönden gidiş-geliş olarak devam ediyor. Anadolu Otoyolu
'nun Kahramankazan- Ankara
kavşakları 3-5. kilometrelerinde TUSAŞ Sanayii Köprülü
Kavşağı ve bağlantı yolları üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun söz konusu kesiminde Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden iki yönlü izin veriliyor.
Balıkesir-Dursunbey- Harmancık
yolunun 0-71. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Akseki- Manavgat
yolunun 2-12, Silifke- Mersin
yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Malatya- Hekimhan
yolunun 63-65. kilometrelerindeki Tohman Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ermenek- Mut
yolunun 24-25. kilometrelerinde (Çamlıca
mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir
yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve diğer yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Kargı-Tosya- Osmancık
yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Dilovası, İzmit, Bergama, İstanbul, Güncel
Kaynak: AA