Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu
'nun Kurtköy- Pendik
Tersane kavşakları bağlantı yolu üzerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli'nin doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor. İzmir
Çevre Otoyolu'nun Buca- Gaziemir
kavşaklarındaki Yıldız Mahallesi
'nde yürütülen kavşak çalışmaları nedeniyle İzmir- Çeşme
istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.
Sivrihisar- Polatlı
yolunun 5-8. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Çanakkale-İzmir yolunun 10-11. kilometrelerindeki yaya kaldırımı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Mersin- Tarsus
yolunun 3-5. kilometrelerindeki Mersin Limanı Hal Köprülü
Kavşağı'nın yan yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Denizkent- Bandırma
yolunun 44-45. kilometrelerinde yaya alt geçidi çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Niksar- Reşadiye
yolunun 37-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.
Torbalı- Ödemiş
yolunun 5-9. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Darende- Malatya
yolunun 19-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Beşikdüzü- Trabzon
yolunun 48. kilometresindeki (Ortahisar
tünel çıkışı mevkisi) yaya üst geçidinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Pendik, Kurtköy, Yıldız Mahallesi, İzmir, Güncel
Kaynak: AA