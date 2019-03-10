Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu
'nun Kurtköy
Kavşağı- Pendik
Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 5 Eylül
'e kadar TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak gerçekleştirilecek. İzmir
Çevre Otoyolu'nun Buca
Kavşağı- Gaziemir
Kavşağı arası Yıldız Mahallesi
'nde kavşak inşaatı nedeniyle İzmir- Çeşme
istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.
Giresun- Espiye
ayrımı- Dereli
yolunun 13-14. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle 31 Ağustos'a kadar ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanacak.
Köyceğiz- Ortaca
yolunun 29-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülecek.
Darende- Malatya
yolunun 19-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.
Balıkesir- Susurluk
yolunun 36-38. kilometrelerinde Yeniköy
Alt Geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Beşikdüzü- Trabzon
yolunun 48. kilometresinde (Ortahisar
Tünel çıkış mevkisi) yaya üst geçidi bakım onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım 18 Mart'a kadar tek şeritten kontrollü yapılacak.
Kurtköy, Eylül, Pendik, TEM Otoyolu, Ekonomi
Kaynak: AA