Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul- İzmit
yolunun 18-19. kilometrelerinde (Dilovası
kesimi) Kuzey Marmara
Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Soma-Kırkağaç- Akhisar
yolunun 48-50. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Anadolu Otoyolu
'nun Kahramankazan- Ankara
kavşakları 3-5. kilometrelerinde kavşak düzenlemesi ve üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma, diğer istikametten gidiş-geliş olarak izin veriliyor.
Uşak-Gediz- Çavdarhisar
yolunun 55-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Beyşehir- Isparta
yolunun 24-29, Ordu-Ulubey- Gölköy
yolunun 30-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Burdur- Antalya
yolunun 14-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor.
Karabük- Araç
yolunun 9-11, Bozkır- Hadim
yolunun 26-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Hasankeyf-Gercüş- Midyat
yolunun 37-39. kilometrelerindeki (Üçyol
mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İzmit, Akhisar, Kırkağaç, İstanbul, Güncel
Kaynak: AA