Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu
'nun Kurtköy- Pendik
Tersane kavşaklarının bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor. İzmir
Çevre Otoyolu'nun Buca- Gaziemir
güzergahındaki Yıldız Mahallesi
Kavşağı inşaatı nedeniyle İzmir- Çeşme
istikametindeki sağ şerit trafiğe kapatıldı.
Aksaray- Ortaköy
yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kahramanmaraş-Göksun- Kayseri
yolunun 14-20, Eskişehir-Sarıcakaya- Nallıhan
yolunun 2-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kargı-Tosya- Osmancık
yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Oltu
çevre yolunun Oltu- Göle
istikameti yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde ulaşım şehir geçişinden gerçekleştiriliyor.
Gelibolu- Keşan
yolunun 38-39. kilometrelerinde (Güneyli mevkisi Keşan yönü) devam eden bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Menemen- Manisa
il sınırı yolunun 4. kilometresindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Buca, Çeşme, Pendik, Kurtköy, Güncel
Kaynak: AA