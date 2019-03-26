Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu
'nun Kaynaşlı
Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova- Bolu
yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul- Ankara
yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantısı da trafiğe kapatılarak, sürücüler Düzce
gişelerine yönlendiriliyor. İzmir
Çevre Otoyolu'nun Buca- Gaziemir
kavşakları 4-6. kilometrelerinde (Yıldız Mahallesi
) kavşak çalışması nedeniyle İzmir- Çeşme
istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.
Akseki- Manavgat
yolunun 31-33. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle bugün 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.
Düzce-Bolu yolunun 8-9. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Mersin- Tarsus
yolunun 3-5. kilometrelerinde Mersin Liman Hal Köprülü
Kavşağı'nın yan yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Nevşehir- Niğde
yolunun 6-10 ile 12-14. kilometrelerindeki üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Reşadiye- Niksar
yolunun 29. kilometresindeki (Çakmak mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Gemlik- Bursa
yolunun 32-34. kilometrelerinde Dürdane Köprülü Kavşağı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Aksaray- Ortaköy
yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Giresun- Espiye
ayrımı- Dereli
yolunun 12-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 31 Ağustos'a kadar servis yolundan kontrollü gerçekleştirilecek.
Düzce, İstanbul, Bolu, Ankara, Güncel
Kaynak: AA