Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu
'nun Kurtköy
kavşağı- Pendik
Tersane kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpünden 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak sağlanıyor. Anadolu Otoyolu
'nun Kaynaşlı
kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova- Bolu
yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul- Ankara
yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantısı da trafiğe kapatılarak, sürücüler Düzce
gişelerine yönlendiriliyor.
Eskişehir-Ankara il sınırı- Polatlı
yolunun 11-13. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı- Sivrihisar
istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Altınova-Aliağa- İzmir
yolunun 48-50. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Aydıncık- Silifke
yolunun bazı bölümlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Darende- Malatya
yolunun 19-21. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir
yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Tortum- Uzundere
ayrımı- Oltu
yolunun 38-42. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 30. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gümüşova, Polatlı, Kaynaşlı, TEM Otoyolu, Ekonomi
Kaynak: AA