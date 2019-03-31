31 Mart 2019, 08:30
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Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kazan kavşağı- Ankara kavşağı kesiminin 3-5. kilometrelerinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) köprülü kavşağı ve bağlantı yolları ile Gölbaşı Yerleşkesi farklı seviyeli kavşak düzenlemesi ve üstyapı çalışmaları nedeniyle otoyolun bu kesiminde Ankara- İstanbul istikameti ulaşıma kapatılarak trafik diğer yönden (İstanbul-Ankara istikametinden) iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Çeşme- İzmir otoyolunun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Emet- Tavşanlı yolunun 21. kilometresinde meydana gelen çökmeden dolayı yol trafiğe kapatılarak ulaşım Günlüce köyü (Eski Yol) geçişinden sağlanıyor.


Edirne- Kırklareli yolunun 10-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.


Kırıkhan- Reyhanlı yolunun 30-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Akseki- Manavgat yolunun 2-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.


Of-Çaykara- Bayburt yolunun 13-15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.


Şırnak- Hakkari yolunun 62. kilometresinde (Ortabağ-Çığlı) Çetintepe Baraj çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.


Nevşehir- Niğde yolunun 6-10 ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor. Ankara, Anadolu Otoyolu, Güncel
Kaynak: AA