Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu
'nun Kaynaşlı
Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol
bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova- Bolu
yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul- Ankara
yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantısı da trafiğe kapatılarak otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce
gişelerine yönlendiriliyor. TEM Otoyolu
'nun Kurtköy- Pendik
Tersane kavşaklarındaki bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, TEM
Bağlantı Tüneli doğu tüpünden çift şerit gidiş ve çift şerit geliş olarak devam ediyor.
Ankara- Konya
yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Serik- Manavgat
yolunun 22-24. kilometrelerindeki (Manavgat şehir geçişi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Argıthanı- Sarayönü
yolunun Ilgın
şehir geçişindeki hastane kavşağı ve köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Köyceğiz- Ortaca
yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.
Hacıhamza-Osmancık- Merzifon
yolunun 45. kilometresindeki köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Silifke- Mersin
yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Balıkesir- Susurluk
yolunun 36-38. kilometrelerindeki Yeniköy
alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 30. kilometresindeki (Kemalpaşa
ilçe merkezi) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bolu, Gümüşova, Ankara, TEM Otoyolu, Güncel
Kaynak: AA