Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu
'nun İzmit
Doğu Kavşağı- Sapanca
Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 06.30-18.30 saatlerinde İzmit- Adapazarı
yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, trafik İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor. Ankara
Çevre Otoyolu'nun Konya
Kavşağı- Çankaya
Kavşağı 0 - 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Gölbaşı Polis Akademisi
istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Kurtköy
Kavşağı- Pendik
Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak yapılıyor. Bursa
Çevre Otoyolu Turanköy Köprülü
Kavşağı - Yıldırım
Kavşağı 3. kilometresinde, Hızlı Tren Projesi kapsamında yapılan Viyadük-6'nın orta refüje denk gelen P4 nolu ayağının kiriş montajı nedeniyle yolun bir yönü trafiğe kapatıldı. Burada ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak.
İzmir- Çeşme
Otoyolu Alaçatı
kavşağı-Zeytinler kavşağı 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Buradaki geçişler, diğer bölümden iki yönlü yapılacak.
Köyceğiz- Ortaca
yolunun 29-30. kilometreleri ile Alaplı-Ereğli- Zonguldak
yolunun 29-32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı, geçişler diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Torul-Gümüşhane- Bayburt
yolunun 18 -19. kilometrelerinde yapılan yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü trafiğe kapatıldı, ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.
Adapazarı
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Kaynak: AA